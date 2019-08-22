Москва, , 08:54 — REGNUM

Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко поддерживает инициативу создания программы «Первосентябрьский капитал». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM эту идею, озвученную заместителем главы комитета Госдумы по образованию и науке Борисом Чернышовым (ЛДПР), она отметила:

«Я считаю, что вопрос затрат на подготовку детей к 1 сентября во многих семьях стоит достаточно остро, особенно в многодетных. Даже по самым минимальным подсчетам эта сумма составляет от 6 до 11 тысяч в зависимости от региона.

Действительно, для некоторых семейных бюджетов это существенная сумма, которая бьет по карману. Поэтому я считаю данную инициативу здравой и, возможно, даже запаздывающей. Единственное, что хотелось бы отметить, что такая помощь от государства должна быть адресной. То есть претендовать на получение «первосентябрьского» капитала должны те семьи, чей совокупный доход ниже установленного прожиточного минимума».

Напомним, идею создания программы «Первосентябрьский капитал» озвучил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В своем послании, направленном адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, он пояснил, что даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника (канцтовары, одежда, обувь), стоит достаточно дорого. Поэтому парламентарий предлагает выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу.

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