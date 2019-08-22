Новосибирск, , 06:08 — REGNUM

Семья из Новосибирска подала иск к Фонду модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области, требуя признать незаконными начисления взносов за капитальный ремонт. Своё решение они аргументировали тем, что с момента ввода их подъезда в эксплуатацию до начала начисления платы ещё не прошло пяти лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Блок-секция многоквартирного дом по ул. Стартовая, д.1 в Новосибирске, в которой расположена квартира истцов, введена в эксплуатацию 8 июля 2015 года. В региональной программе капитального ремонта указано, что сам дом сдан в 2012 году.

Жильцы указанного подъезда посчитали, что требование платить за капитальный ремонт — незаконно, так как такая обязанность возникает через пять лет после ввода в эксплуатацию.

С их позицией не согласился Октябрьский районный суд города. 15 апреля 2019 года он отказал в удовлетворении искового заявления. Суд полагал, что требования истцов основаны на неверном толковании норм материального права. Однако судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда не согласилась с решением суда первой инстанции.

«Поскольку судом первой инстанции допущены нарушения материального и процессуального права», — уточняется на сайте суда.

Решение Октябрьского районного суда было отменено. Иск семьи из Новосибирска к Фонду модернизации и развития ЖКХ удовлетворён. Их освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт.