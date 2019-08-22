История вопроса

Рейтинг журнала Forbes является одним из самых известных списков богатейших людей в мире и отдельно по странам. Впервые попытку оценить состояние ведущих бизнесменов журнал предпринял в 1918 году, опубликовав список 30 богатейших американцев. Лидером тогда стал Джон Рокфеллер с огромным по тем временам состоянием в 1,2 млрд долларов.



