Кабул, , 15:55 — REGNUM

Число жертв теракта на свадьбе в столице Афганистана, городе Кабул возросло до 80 человек, об этом 21 августа сообщает Al Arabia.

Ранее заявлялось, что число погибших достигло 63 человек, однако порядка 180 пострадавших находились в госпитале, некоторые из них пребывали в критическом состоянии.

«Семнадцать человек скончались от полученных ран в больнице, свыше 160 людей находятся на лечении» , — заявил в комментарии изданию представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.

Напомним, 17 августа боевик-смертник совершил теракт на хазарейской свадьбе в Кабуле, на мероприятии присутствовали свыше 1 тыс. 200 человек. Ответственность за преступления взяли боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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