Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM

В Кировском районе Ленинградской области двое граждан в разных местах обнаружили оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны и сообщили о них сотрудникам полиции. Общий вес опасных находок превысил 300 кг.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 20 августа 52-летний гражданин обнаружил оружие и боеприпасы в лесном массиве в двух километрах от урочища Карбусель и сообщил полицейским. Общий вес изъятого составил 268,4 килограмма.

В тот же день 40-летний петербуржец обнаружил оружие и боеприпасы в лесном массиве в полутора километрах от поселка Молодцово. Здесь изъяли опасное «эхо войны» весом около 32 килограммов.

«В обоих случаях обнаруженные предметы были уничтожены сотрудниками ОМОН Росгвардии», — отметили в Главке МВД.

В Кировском районе Ленобласти в годы войны шли самые ожесточенные бои. Именно здесь находился Невский пятачок, а также место прорыва блокады Ленинграда. Земля в этом районе до сих пор нашпигована опасными предметами времен войны.

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