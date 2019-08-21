Москва, , 15:16 — REGNUM

Действительно, проблема больших трат семей для подготовки ребенка к 1 сентября давно назрела. Во многих регионах России собрать ребенка в школу — для малообеспеченных семей большая проблема, заявила корреспонденту ИА REGNUMдиректор благотворительного фонда «Альпари» (Казань) Наталья Гилазева, комментируя введение возможного «первосентябрьского» капитала.

«Например, в Казани первокласснику начало школьной жизни в среднем обойдется в 11 700 руб., и это без учета канцелярских товаров, физкультурной формы и спортивной обуви, букета цветов и взноса в фонд класса.

В Санкт-Петербурге и Москве расходы выше в среднем на 5−10%, и это с учетом факта, что одежда школьникам приобретается не самая брендовая.

Но все российские регионы будут рады выделению средств нуждающимся семьям. С высокой вероятностью эти расходы будут региональными, а не федеральными.

Дотация хотя бы на уровне 5 тыс. рублей нуждающимся семьям будет неоценима для семей, находящимся в трудной жизненной ситуации», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал».

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