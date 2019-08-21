Вашингтон, , 14:56 — REGNUM

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей. Об этом 21 августа сообщил портал Engadget.

Сегодня, 21 августа 2019 года, они объявили, что заблокировали корневой сертификат, представленный властями Казахстана в июле 2019 года, который позволил контролировать активность всех пользователей, которые его установили.

Как пишет издание, выяснилось, что сертификат содержал троянскую программу, взломавшую HTTPS-сайты. Теперь браузеры Chrome и Firefox, работающие в Казахстане будут блокировать сертификат до того, как пользователи смогут его скачать.

Читайте также: Роскомнадзор заблокировал два сайта за оскорбление российского гимна

Ранее СМИ сообщили, что в начале августа 2019 года Казахстан приостановил развертывание своей системы слежки за пользователями. Это произошло после того, как группа юристов подала иск в суд на трех операторов мобильной связи.

Читайте ранее в этом сюжете: Число абонентов фиксированного интернета в Грузии за год выросло на 11%