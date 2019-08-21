Москва, , 14:24 — REGNUM

Предложение Госдумы РФ по введению «первосентябрьского капитала» выглядит крайне интересно и перспективно, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение депутата Госдумы.

«Сейчас собрать ребенка в школу стоит весьма немалых денег — дорогие учебники, школьная и спортивная форма, канцелярские принадлежности и т.д. С учетом того, что значительная часть российских семей живут за чертой бедности, либо очень близко к ней, данная мера могла бы существенно снизить финансовую нагрузку именно на наиболее нуждающихся.

Не для кого не секрет, что именно семьи, где есть дети, и в первую очередь — многодетные семьи, испытывают наибольшие материальные трудности. Даже такая небольшая поддержка была бы воспринята ими с благодарностью.

Открытым остается вопрос финансирования, так как идея идеей, но государство должно найти соответствующие финансовые ресурсы, чтобы обеспечить выплату «первосентябрьского капитала». Необходимо так же разработать критерии оценки и методику выплаты, без чего система не заработает, — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал».

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