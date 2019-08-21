Тегеран, , 13:34 — REGNUM

18 августа толпа иранцев, кашмирцев и пакистанцев вышла на акцию протеста к офису ООН в Тегеране в связи с отменой статей 370 и 35А Конституции Индии и массовыми репрессиями жителей Кашмира. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, протестующие выступали против лишения Кашмира его особого статуса, а также «бесчеловечного военного преследования невинного кашмирского населения» со стороны индийцев, что является нарушением прав человека. Толпа призывала мировое сообщество заняться решением этой проблемы.

5 августа Индия отменила особый статус Кашмира, что вызвало массовые протесты в Пакистане. Индия направила в Кашмир тысячи дополнительных военнослужащих, ввела комендантский час в некоторых частях провинции, арестовала политических лидеров и перекрыла телекоммуникационные линии.