Аддис-Абеба, , 14:54 — REGNUM

Всемирный туристический форум объявил о присуждении Всемирной туристической премии 2019 года в номинации «Лидер в туризме» премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду. Премьер-министр стал лауреатом премии за выдающиеся и образцовые усилия по улучшению и развитию туристической отрасли в Эфиопии. Официально премия будет вручена премьер-министру на церемонии вручения «World Tourism Awards» в Лондоне в ноябре 2019 года. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Всемирный туристический форум — организация, базирующаяся в Стамбуле. Ее основной целью является развитие туризма по всему миру и проведение ежегодных встреч. Во время своего визита в Аддис-Абебу в начале августа 2019 года президент Всемирного туристического форума Булут Багчи встретился и провел переговоры с заместителем мэра города Аддис-Абеба Такеле Умой. В ходе переговоров президент проявил интерес к проведению Всемирного туристического форума 2020 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Президент также пообещал оказать необходимую поддержку «Проекту по благоустройству Шегера» — трехлетней инициативе премьер-министра Абия Ахмеда, направленной на то, чтобы сделать Аддис-Абебу туристическим центром Африки.