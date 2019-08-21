Москва, , 11:42 — REGNUM

Введение в России Единого государственного экзамена объяснили необходимостью борьбы с коррупцией в системе образования, но на самом деле это больше походило на лечение головной боли отсечением головы, считает доцент Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Соловьёв. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, по мнению которого в российском обществе нет запроса на радикальное изменение ЕГЭ.

«Каждый год продолжается бардак, но каждый год нам говорят, что система хорошая и есть только отдельные ошибки, которые скоро поправят, — сказал Соловьёв. — Главная причина введения ЕГЭ, которую нам преподносили, заключалась в том, что это борьба с коррупцией в вузах. Но довольно странно лечить головную боль отсечением головы. Ради борьбы с коррупцией испоганили всю систему преподавания».

При этом эксперт предположил, что ЕГЭ в России вводили для того, чтобы понизить образовательный уровень населения. Соловьёв призвал не забывать, что некоторые реформаторы от образования ещё в 1990-е годы высказывали идею, что граждане РФ слишком образованны и переквалифицированы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кравцова, предварительный анализ результатов ЕГЭ в 2019 году не демонстрирует никаких аномалий, и они сопоставимы с предыдущими годами, что якобы подтверждает стабильность, прозрачность и объективность экзамена.

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