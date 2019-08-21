Белгород, 21 августа 2019, 11:26 — REGNUM
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко обратился в контролирующие органы с просьбой применять серьёзные санкции к перевозчикам, чьи мусоровозы оставляют после себя зловонную грязь. Жидкие отходы разливаются на дороги, жители вынуждены терпеть неприятный запах. Об этом глава региона написал 21 августа на своей странице в социальной сети.
Глава территории также заметил, что необходимо продолжить плановую работу по замене автопарка. ИА REGNUM рассказывало, что в регион поступили 18 новых спецмашин, чтобы оптимизировать процесс мусороперевозки в Белгороде и Старом Осколе.
Читайте ранее в этом сюжете: Японские спецмашины будут вывозить мусор с улиц Белгорода