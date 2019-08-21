Белгород, , 11:26 — REGNUM

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко обратился в контролирующие органы с просьбой применять серьёзные санкции к перевозчикам, чьи мусоровозы оставляют после себя зловонную грязь. Жидкие отходы разливаются на дороги, жители вынуждены терпеть неприятный запах. Об этом глава региона написал 21 августа на своей странице в социальной сети.

«Горожане справедливо обращают внимание на вопросы качества вывоза мусора. От гниения овощей и фруктов в баках скапливается много жидких отходов. При транспортировке они разливаются во дворах и на улицах. Неприятные запахи — лишь малая часть последствий. Обратился в Роспотребнадзор с просьбой применять самые серьёзные санкции к перевозчикам, которые оставляют грязь. Департаменту ЖКХ области поручил пересмотреть сроки вывоза мусора и помывки техники и контейнеров в зависимости от сезона», — написал губернатор.

Глава территории также заметил, что необходимо продолжить плановую работу по замене автопарка. ИА REGNUM рассказывало, что в регион поступили 18 новых спецмашин, чтобы оптимизировать процесс мусороперевозки в Белгороде и Старом Осколе.

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