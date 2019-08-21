Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM

В Петербурге временно запретят деятельность кафе Chorizo pizza (ООО «СтритФуд») в Петроградском районе города. С соответствующим иском в суд обратилось Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в связи с несколькими случаями сальмонеллезной инфекции, выявленными у детей после посещения этого кафе на улице Академика Павлова, д. 8.

Как отмечают в надзорном ведомстве, в заведении общественного питания выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие необходимого набора помещений и оборудования, несоблюдение дезинфекционного режима. Они могли привести к передаче кишечных инфекций.

В то же время по результатам лабораторного обследования сотрудников кафе, а также исследования проб пищевой продукции и сырья непосредственный возбудитель сальмонеллеза не выявлен.

«В настоящее время санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. На основании выявленных нарушений, в отношении ООО «СтритФуд» составлен протокол о временном запрете деятельности, документы направлены в Петроградский районный суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности», — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Напомним, в начале июля было временно закрыто кафе «Евро кебаб» на проспекте Непокоренных в Петербурге, после посещения которого более 50-ти человек заболели сальмонеллёзом, из них более 30 человек пришлось госпитализировать. Непосредственным источником сальмонеллёза стали куриные яйца и куриные полуфабрикаты.

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