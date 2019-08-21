Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге нужно потратить 90 млрд рублей. Об этом заявил замгендиректора компании «Уралгипротранс» Владимир Веселовских на встрече с журналистами.

Если каждый год на строительство метро будет выделяться по 30 млрд рублей, то вторую ветку реально сдать к 2023 году. Все станции в этом случае будут строиться одновременно — такой опыт практикуется в мире, подчеркнул Веселовских.

На строительство метро нужно будет привлечь 10−13 тысяч работников, считает руководитель.

Напомним, 13 августа 2019 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект второй ветки екатеринбургского метрополитена министру природы РФ Дмитрию Кобылкину. Губернатор сделал акцент на экологических выгодах, которые получит город в случае постройки новой линии метро.

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