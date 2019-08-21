Чанша, Китай, , 08:56 — REGNUM

Полиция провинции Хунань в центральной части Китая раскрыла банду телефонных и интернет-мошенников, задержав 138 подозреваемых, которые выдавали себя за красивых женщин, чтобы продавать доверчивым мужчинам товары, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Полиция конфисковала 108 компьютеров и более 400 мобильных телефонов, которые использовались мошенниками, а также заморозила на счетах более 400 тыс. юаней (около $56 600), сообщили в бюро общественной безопасности города Чанша, столицы провинции Хунань.

Мошенники выдавали себя за красивых женщин в социальных сетях, завязывали романтические отношения, втирались в доверие к жертвам, после чего начинали соблазнять их купить ненужные им товары, которые к тому же не отвечали никаких стандартам качества, включая чай, корень женьшеня, алкоголь и прочее. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Чунцине на юго-западе страны была раскрыта банда онлайн-прорицателей, которые вымогали деньги у жертв, угрожая им якобы нависшими над ними проклятьями.

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