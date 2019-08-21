Пекин, , 07:57 — REGNUM

Китайские власти оштрафовали четырех человек за распространение слухов в текущем году, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Слухи появились 28 января и касались главы Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) И Хуэйманя.

Якобы И заявил на конференции, что главными задачами его ведомства на 2019 год является имплементация механизма продаж без покрытия, улучшение системы делистинга акций, обеспечение компаниям, которые совершают финансовые махинации невозможность укрыться, а также стимулировать страховые фонды и фонды банковского финансирования инвестировать в фондовый рынок для поддержания стабильности рынка капитала.

С ночи по местному времени 28 января слух распространился через социальную сеть Sina Weibo и прочие медиа. После открытия торгов 29 января индексы Шанхайской биржи и Шэньчжэньчкой биржи упали на 1,3% и 1,83% соответственно. После того, как слухи были опровергнуты, падение индексов постепенно прекратилось.

После проведения расследования, выяснилось, что первым вброс осуществил Чэнь Ихэн, который их же и придумал. Он был оштрафован на 200 тыс. юаней ($28 671). Еще трое человек были оштрафованы, каждый на 120 тыс. юаней.