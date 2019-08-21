Новосибирск, , 06:36 — REGNUM

В Новосибирской области за прошедшую неделю — с 12 по 18 августа — зарегистрировано 149 обращений по поводу покусов клещём. Чаще всего покусы регистрируются на территории Искитимского, Ордынского, Колыванского, Тогучинского, Черепановского, Карасукского, Болотнинского, Маслянинского, Мошковского и Новосибирского районов, а такде в Бердске и Новосибирске. Такие данные ИА REGNUM предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, с начала сезона проведено 1 232 исследования клещей на вирус клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 14 экземпляров (процент зараженности 1,1%), вирус клещевого боррелиоза — у 61 экземпляра (процент зараженности 5%).

Отметим, что территория Новосибирской области является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом: 20 районов и три города, в которых проживают более 2,5 млн человек.