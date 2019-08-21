Новосибирск, , 05:37 — REGNUM

Хирурги больницы № 25 Новосибирска удалили из желудка 16-летней девочки ком волос размером 20 на 15 сантиметров. Она жаловалась на боли, головокружение и слабость, потеряла аппетит. Как выяснилось, ком из волос занимал почти весь её желудок.

Как сообщают «НГС Новости» со ссылкой на заведующего хирургическим отделением № 2 городской больницы № 25 Аршака Асатряна, боли появились несколько месяцев назад. Врачи подозревали в том числе гастрит или панкреатит. Позже родители отвели ребёнка в стационар. Во время обследования врач заметил плотное инородное тело, напоминающее опухоль.

Девочка не смогла объяснить, зачем ела волосы. Врачи же отмечают, что это может быть и не связано с психическим заболеванием, а объясняется дурной привычкой.

Трихобезоар (именно так называется ком в желудке, состоящий из волос, частичек еды и желудочной слизи — прим. ИА REGNUM ) врачи удалили через маленький прокол.

По данным «Сиб.фм», вес кома из волос, извлечённого из желудка подростка, превысил 1,5 килограмма.