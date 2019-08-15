Москва, , 07:35 — REGNUM

Большинство школьников приходят в школу и на уроки с мобильными телефонами, смартфонами и планшетами. 65% жителей России уверены, что это сильно вредит учёбе, 29% полагают, что проблема сильно преувеличена. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Дети с смартфоном

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По мнению почти половины опрошенных (46%), запрет на пользование мобильниками повысит успеваемость. При этом 41% уверены в бесполезности этой меры.

Считают, что телефон надо отбирать только на время урока, 29% респондентов, 25% — можно разрешить держать телефон при себе, но наказывать, если школьник пользуется им во время урока.

19% граждан РФ заявили, что надо в принципе запретить школьникам приносить телефон в школу. По мнению 13%, телефон надо отбирать на входе в школу и отдавать на выходе. 6% — против всех запретов.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 4 августа 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября 2019 года решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.

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