Екатеринбург, , 00:42 — REGNUM

Первые 73 пассажира самолёта Airbus A321, аварийно севшего в Подмосковье, уже выплатили компенсации. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика «Уральские авиалинии».

Все пассажиры рейса имеют права на компенсацию в 100 тысяч рублей. Для этого нужно лишь обратиться с соответствующим заявлением в авиакомпанию.

Напомним, самолёт А321 (рейс Москва — Симферополь) вынужден был совершить аварийную посадку после отказа двух двигателей из-за попадания в них стаи чаек. Авиасудно удалось посадить в кукурузном поле в Подмосковье. Члены экипажа А321 были награждены Орденами Мужества, а пилотам присвоено звание Героев России.

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