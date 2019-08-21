Екатеринбург, , 00:41 — REGNUM

Единственный пассажир, госпитализированный после экстренной посадки самолёта А321 в кукурузном поле в Подмосковье, выписан из больницы. Об этом сообщает ЕАН.

Всего, по данным Минздрава, в ходе инцидента пострадали 76 человек, в том числе 19 детей. Госпитализирована была лишь одна женщина.

Напомним, самолет Airbus A321 совершил жёсткую посадку утром 15 августа. Через несколько минут после взлёта в двигатели авиалайнера попали несколько птиц. Пилоты приняли решение посадить самолёт на кукурузное поле в Подмосковье, недалеко от аэропорта.

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