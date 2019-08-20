Душанбе, , 18:26 — REGNUM

Информационной безопасности молодёжь Таджкистана учат сотрудники Комитета религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов при правительстве страны. Их рекомендации помещены на сайте госинформагентства «Ховар».

»Молодёжь должна ставить лайки и делиться теми постами, которые отображают государственные символы, национальные ценности, которые говорят о достижениях независимости страны и поднимающие национальный менталитет», — сказано в публикации.

Кроме того, молодым таджикистанцам не рекомендовано публиковать, лайкать и делать репост материалов террористического и экстремистского содержания, выставлять свои фото с «неподобающими» и экстремистскими жестами. Сотрудники допускают использование никнеймов, но «они должны быть национальными и без ошибок», и напоминает, что имя в сети может стать поводом для того, чтобы им заинтересовались различные опытные пропагандисты. Однако принимать в друзья и подписчики аккаунты с никнеймами может быть опасным, пишут авторы материала, нужно проверять каждого нового подписчика.

Не лишним будет проверять материалы, прежде чем делиться ими на своей странице, пишут сотрудники Комитета: «Это не означает, что молодёжь не может пользоваться этими функциями. Молодые люди должны использовать эти функции только для полезных дел, во благо нации, общества, а также воспитания и направления других на правильный путь».

Таджикистанцев просят быть вежливыми в сети, участвовать в дискуссиях «в меру своего развития и знаний». В Комитете по религии напомнили, что «менять пол» в социальных сетях не только не этично, но и «отрицательно влияет на личность молодого человека».

Как заверяют авторы материала, соблюдение этих правил убережёт от нарушений закона, «заблуждений» и не позволит попасть в руки опытных эмиссаров и пропагандистов.