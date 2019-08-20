Ростов-на-Дону, , 16:34 — REGNUM

В Покровском сквере Ростова-на-Дону установили новые уличные часы. Такой подарок к юбилею донской столицы сделали чиновники. Часы представляют собой совершенный швейцарский механизм, оснащены GPS модулем для сверки точного времени суток.

«Для восстановления облика исторического места города Ростова-на-Дону был заключен контракт на изготовление высокохудожественного и качественного изделия с гарантией от производителя на пять лет. Корпус часов изготовлен в индивидуальном исполнении, из алюминиевой основы с элементами художественного литья из чугуна, с тематикой — 270 лет Ростову-на-Дону», — уточнила директор департамента ЖКХ и энергетики Анна Нор-Аревян.

Стоимость такого подарка не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, что украшение улиц и площадей к празднованию Дня города в Ростове-на-Дону обойдётся почти в 23 млн рублей.