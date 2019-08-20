Воронеж, , 14:08 — REGNUM

18 колоколов, отлитых для главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, были торжественно отправлены из Воронежского гарнизона Западного военного округа, сообщила пресс-служба Западного военного округа 19 августа.

Общий вес колоколов, отлитых для храма, составляет более 22,3 тонн. Самый большой колокол, благовестник, весит около 10 тонн. При оформлении каждого из колоколов использовались уникальные орнаменты на основе военной тематики. На главном колоколе выбиты барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны.

После сверки колоколов они были погружены на транспортные платформы и отправлены к месту назначения.

Напомним, главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации планируется открыть в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».