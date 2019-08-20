Пхеньян, , 13:16 — REGNUM

Ядерная программа Северной Кореи представляет не только военную, но и экологическую угрозу. По всей видимости, ядерные отходы сбрасываются прямо в море, сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Подобные выводы можно сделать из анализа спутниковых снимков заводов по обработке урана в Пхёнсане в провинции Северная Хванхэ, где сконцентрировано большое число урановых шахт. На заводах производится очистка и обогащение урана, а грязная радиоактивная вода сливается в реку Йесонган, впадающую в Жёлтое море.

Ранее эксперты и, в частности, аналитический центр 38 North при университете Джона Хопкинса, сообщали о ведущейся активной деятельности в районе Пхёнсана. Утечка радиоактивных материалов может привести к отравлению и гибели тысяч людей на заражённой территории, предупреждают ученые.