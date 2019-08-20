Нью-Дели, , 13:15 — REGNUM

Индия направит команду из 48 человек для участия в мировом чемпионате WorldSkills в Казани. Об этом 19 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на официальное сообщение министерства развития навыков и предпринимательства Индии.

Индийская делегация является шестой по численности национальной командой, направленной для участия в WorldSkills. Команда прибудет в Россию в сопровождении 44 экспертов и 14 переводчиков. Сообщается, что индийские специалисты примут участие в 44 соревнованиях, в том числе в чемпионатах по мобильной робототехнике, изготовлению прототипов, кирпичной кладке, окраске автомобиля, парикмахерскому искусству, кондитерскому и поварскому делу, хлебопечению, флористике и так далее.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills проходит каждые два года. В рамках чемпионата молодые профессионалы со всего мира борются за призовые места в 56 компетенциях в различных сферах производства. Участники чемпионата проходят отбор на национальных соревнованиях по стандартам WorldSkills и являются лучшими из лучших в своей стране.

WorldSkills-2019 пройдет с 22 по 27 августа в Казани. В чемпионате примут участие около 1 500 молодых специалистов из 60 стран мира.