Токио, , 14:04 — REGNUM

Операторы японской АЭС «Фукусима-1» прогнозируют, что спустя три года для радиоактивной воды не будет места. Токийская энергетическая компания TEPCO, ответственная за АЭС, подтвердила, что к 2022 году все резервуары будут заполнены.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», для охлаждения реакторов «Фукусимы» после трагедии 2011 года, когда из-за сильнейшего цунами на станции произошла авария, было использовано более 1 миллиона тон воды. После бедствия зараженная радиоактивными веществами вода вытекла из поврежденных реакторов и смешалась с грунтовыми и дождевыми водами на станции. Японские специалисты прилагают усилия для очищения воды от вредных веществ, но TEPCO заявляет, что ультрасовременная система очистки по-прежнему не справляется с тритием, радиоактивным изотопом водорода, а также со стронцием. Поэтому воду оставляют на территории АЭС, помещая в огромные резервуары. На данный момент в них хранится более 1,15 миллиона тонн зараженной воды, и каждый день ее становится на 150 тонн больше.

К 2022 году места на «Фукусиме» уже будет не хватать. Существует вероятность, что у TEPCO не останется других вариантов, кроме как слить воду в океан.