Баргузинский район, Бурятия, , 10:01 — REGNUM

Настоящее паучье царство создали пауки этим летом на полуострове Святой Нос в Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения «Заповедное Подлеморье».

Пауки избрали прибрежную скалу своим местообитанием Сайт ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

«Этим летом в Заповедном Подлеморье можно было наблюдать фантастическое зрелище — гигантские серые многослойные пласты тенёты странным образом вдруг повисли на скалистом утесе кордона Монахово», — сообщили в учреждении.

Создателями необычного творения оказались полчища пауков-крестоносцев, поселившихся на скале. В «Подлеморье» отмечают, что этот вид паука обычен для природы Бурятии, но в таком количестве на большой площади никогда ранее не отмечался.

Паутина на деревьях Сайт ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

«Вероятно, такому явлению способствовали предыдущие засушливые летние сезоны с повышенной температурой воздуха», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Катунском заповеднике на Алтае открыли новый вид паука-волка. Он живёт на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого же рода, что, по мнению учёных, является уникальным случаем.

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