Москва, , 09:59 — REGNUM

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гаишник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, согласно предлагаемым поправкам, информация о привлечении водителя к административной ответственности должна быть размещена в личном кабинете оштрафованного на Едином портале госуслуг.

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Согласно документу, в случае, если данные не будут предоставлены в положенный срок, то нарушитель освобождается от административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) запустила на своем сайте интерактивный раздел, где собрана вся информация о средствах фиксации нарушений правил дорожного движения. Карта создана с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации.

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