Петропавловск-Камчатский, , 09:27 — REGNUM

Численность медведей на Камчатке за последнее десятилетие, по данным регионального Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, выросла на 6 тыс. особей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медведь (cc)skeeze

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Кормовая база для медведей при этом резко сокращается, звери всё чаще совершают набеги на населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, медведи атакуют камчатские села. Особенно тревожная ситуация в поселке Озерном, где рыбопромышленники выбрали всю рыбу из реки Озерная, впадающей в Курильское озеро. Медведи с голода едят друг друга, нападают на людей.