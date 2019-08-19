19 августа 2019 | Время чтения 10 мин

Голодные медведи атакуют Камчатку. Местные жители прислали в редакцию ИА REGNUM ужасающие фотографии и видео. Причина массовых выходов медведей к населённым пунктам, как выяснилось, лежит на поверхности. Несмотря на прогнозы учёных о большом подходе рыбы, медведям её не хватает — её вылавливают местные рыбопромышленники.

Ольга Демиденко, , 09:54 — REGNUM

Населённые пункты Камчатки атакуют медведи. В выходные, 17 и 18 августа, в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM звонили и писали жители посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатки. Люди просили рассказать об их бедственном положении, потому что они уже не знают, куда им обращаться. Власти на их проблемы внимания не обращают. Посёлок Озерновский и соседнее село Запорожье терроризируют десятки голодных хозяев тайги. Власти отдали реку Озерную, которая впадает в Курильское озеро, полностью во власть рыбопромышленникам. Бизнесмены, они же, по словам местных жителей, депутаты краевого заксобрания — единороссы, выгребают из реки рыбу дочиста, ни медведям, ни местным жителям ничего не достаётся. Голодные звери идут искать еду в посёлки. Люди боятся выходить из домов, уже есть случаи гибели людей, по ночам в селе слышна стрельба — местные жители пытаются отпугивать медведей, но голод сильнее страха — медведи продолжают искать еду в поселениях. Но то, что происходит сейчас, — не самое страшное. Страшное начнётся зимой, когда десятки, а может сотни голодных медведей, не нагуляв жиру, не лягут в спячку. И Камчатка получит огромное количество медведей-шатунов в непосредственной близости от беззащитных посёлков.

Медведи, убитые в посёлке Озерной за сутки Жители посёлка Озерной

Медведи безуспешно ищут рыбу в опустевшей реке рядом с посёлком Озерной Жители посёлка Озерной

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«Беда у нас такая: на реке Озерная полностью нарушены все правила рыболовства. Посёлки наши далеко, глушь, проверяющие сюда не доезжают, рыбопромышленники творят, что хотят. На речке стоят два крупных предприятия — «Витязь-Авто», владелец Игорь Редькин, депутат — единоросс нашей камчатской краевой думы, а также завод «Озерновский РКЗ — 55», хозяином там Сергей Барабанов. Он тоже был депутатом от «Единой России» два созыва подряд. Словом, большими людьми они на Камчатке считаются. Но как они добывают рыбу в Озерной — это никуда не годится! Речку эти двое рыбопромышленников зачищают практически подчистую, они её просто процеживают! Дальше их станов рыба практически не проходит! На Курильском озере тоже работают люди. У «Витязь-Авто» есть свои вертолёты, свой аэропарк. Они и грузоперевозками занимаются. Они оказывают услуги ТИНРО. Может, поэтому все закрывают глаза на то, что они творят на Озерной? Мы не знаем. Только недавно представители ТИНРО по краевому телевидению отчитались, что рыбы на озеро Курильское пришло очень много. А через два дня — трагедия, медведь съел человека. А потом выяснилось, что более 70 голодных медведей скопились у реки, у Курильского озера, они с голоду жрут друг друга, идут в посёлки», — рассказали в своем обращении в редакцию жители Озерного.

Медведи на мосту у посёлка Жители посёлка Озерной

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Когда десятки голодных и очень агрессивных хищников стали представлять реальную угрозу для жизни людей, когда оголодавший косолапый съел работника местного завода, а позже охотоведы застрелили двух медведей, в желудках которых были найдены останки человека, в официальных СМИ появились сообщения о том, что звери оголодали из-за слабых подходов лосося. Но как тогда быть с более ранними заявлениями ТИНРО, в которых утверждалось, что рыбы пришло в достаточном количестве и даже больше?

Сегодня голод гонит медведей в жилые посёлки. Особенно страдают жители Озерного и Запорожья.

Жители поселка Озерной «Медведи бродят по нашему посёлку! Они потрошат курятники, они лезут в дома, заходят на предприятия, они — везде сегодня! Медведи ходят по единственному мосту, соединяющему Запорожье и Озерной. Люди боятся выходить из дому, боятся отпускать детей на улицу, боятся идти на работу!».

Если раньше медведи совершали в посёлки только ночные вылазки, то теперь голод, похоже, окончательно лишил их чувства страха — они идут в посёлки днём, не боясь ничего.

Жители посёлка Озерной «Нам жалко медведей, бедных! Мы понимаем, что они голодные. Но и себя, и своих близких тоже жалко. Что делать — мы не знаем! На Курильском озере, на речке мишки всегда рыбачили, рыбы им хватало, в посёлки никогда они не шли. Такого беспредела просто никогда не было. Жадность бизнесменов не знает границ уже просто. У нас отдалённый рыбачий посёлок. У нас забрали единственный лицензионный участок. Мы тоже без рыбы. И мы, и медведи — коренные камчатцы, все в одной лодке — идём ко дну!»

Фото медведя сделано из окна школы в посёлке Озерной Жители посёлка Озерной

Местные жители рассказывают, что популяция медведей на Камчатке в последние годы резко выросла. Причин люди не знают. Если раньше медведица приносила одного — двух медвежат, то сейчас двух — трёх, иногда бывает даже четырех, так утверждают местные жители. Медведей стало очень много. А еды для них почти не стало.

Жители посёлка Озерной «Наши «голодные» единороссы отбирают всё не только у людей, но и у зверей! Людей они, с помощью своих манипуляций во власти, попросту оттёрли от реки, от рыбы, медведей тоже. Жить с ними на одной земле уже не в силах ни люди, ни медведи! Они губят природу, они лезут в речку, меняют русло, творят, что хотят. А озеро Курильское, между прочим, находится под охраной ЮНЕСКО!»

Местные жители жалуются, что рыбу местные предприниматели продают, иногда даже раздают, только пенсионерам. На вопрос жителей непенсионного возраста, как быть им, отвечают:

«Ну, станешь пенсионером — поешь рыбы».

След медведя у жилого дома в посёлке Озерной Жители посёлка Озерной

Местные подсчитали, что предприятия, работающие в Озерном, вылавливают не менее 10 тыс. тонн элитного лосося — нерки в год. В этом году уже меньше — просто рыбы всё меньше. В Японию нерка уходит по $12 за килограмм. Получается неплохой доход — 120 млн долларов в год.

Жители посёлка Озерной «Где эти деньги, которые зарабатываются на нашей земле, в наших реках? Где? Посмотрите, в какой нищете живем мы и вся остальная Камчатка? Народ от камчатских богатств не видит ничего. У нас в Озерновском больше двух тысяч населения, в Запорожье около тысячи, люди в нищете живут. Нас, как собак, отогнали от речки, от работы, на свои рыбзаводы местных они не берут, привозят чужих. Загадили всё, что только можно. Нерку, деликатесный продукт, добывают варварски. Складывают в бункера, обрабатывать и отправлять не успевают, она начинает портиться, её везут на переработку, на тук! Нерку! Золотую рыбу! И всё равно продолжают ловить. Это преступление просто! Местные смотрят и плачут. Тук делают на «Озерновском РКЗ — 55», ловят, ловят, ловят, до последнего хвоста!»

Голодные медведи, по словам перепуганных местных жителей, начисто утратили страх.

Житель посёлка Озерной «У меня беременная жена, она боится выходить из дома. Трава в посёлке высокая, медведь днём может лечь в траву у дома и спать там, днём отоспится — вечером идёт на охоту — на людей».

Медведи, убитые в посёлке Озерной за сутки Жители посёлка Озерной

Переписка жителей Озерного в мессенджере «Медведь только что, в 6:15, от бани прошел по улице. Осторожнее будьте!»

Переписка жителей Озерного в мессенджере «Уже два медведя убили на детской площадке сейчас».

Ещё один убитый в Озерном медведь Жители посёлка Озерной

Местные жалуются на охранников предприятий Барабанова, которые, по их словам, ведут себя агрессивно, рассказывают, что имели место случаи избиения местных. Именно по этой причине люди просят не называть их имен.

Но сегодняшнее нашествие голодных медведей, по словам местных жителей, ещё не самое страшное, что ожидает в ближайшее время парализованные страхом посёлки.

Жители поселка Озерной «Самое страшное в том, что голодный медведь, не нагулявший жиру, он в спячку не ляжет. Он так и будет ходить. Иногда, редко, такое случалось и раньше — зверь больной или подняли его из берлоги. Такой медведь называется шатун. Это медведь — убийца, людоед. В прежние времена появление шатуна считалось серьёзным ЧП — по тревоге поднимали охотников, милиционеров. Так вот сейчас таких шатунов — убийц будут десятки. И зимой здесь, в посёлках, начнётся настоящая бойня между медведями и людьми. И потери будут с обеих сторон. Медведи будут убивать людей, люди — медведей. Уже вон за последнюю неделю их, наверное, штук 15 застрелили. Зимой медведей будут стрелять десятками. И только те, кто виноват в этом, — нерадивые власти и жадные промышленники — останутся в стороне».

Люди рассказали, что количество шатунов на Камчатке в последние годы растёт. Местные жители не могут понять: почему обитатели здешних мест — медведи и люди — должны страдать из-за чьей-то алчности.

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В редакционной почте ИА REGNUM за прошедшие выходные скопились десятки фото‑ и видеоматериалов: медведи у школы в Озерном, медведи у жилых домов, огромный медведь средь бела дня, в разгар рабочей смены зашел на рыбоперерабатывающий завод.

Охотники грузят ещё одного убитого медведя в посёлке Озерной Жители посёлка Озерной

Депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский («Справедливая Россия») говорит, что ситуация настолько запущена, что сейчас уже трудно спрогнозировать, во что всё это выльется.

Михаил Пучковский «Спрогнозировать последствия невозможно. На людей — обычных людей, которые живут в камчатских сёлах, власти попросту не обращают внимания. Люди для них просто не существуют. И не только люди — всё, что является достоянием Камчатки — её рыбные богатства, её лес, её медведи — всё идёт под нож. Ситуация с медведями — она ужасающая. И я вот что хотел бы сказать по этому поводу. Правящая партия «Единая Россия» своим символом выбрала медведя. Сегодня любой, кто увидит бойню на Камчатке, согласится, что эта партия утратила право на такой символ».

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока медведи всё чаще выходят к человеческому жилью и проявляют агрессию по отношению к людям. Причина в безответственном отношении человека к природе. Медведей гонит к жилью не только голод — лесные пожары, бездумные варварские вырубки леса, загрязнение и разорение рек, озер и морей. На Камчатке несколько дней назад в Озерновском медведь загрыз человека, работника того самого завода «Озерновский РКЗ — 55». Под Хабаровском медведь загрыз грибника. В Комсомольске-на-Амуре медведь утащил покойника из могилы. На Камчатке кладбищенские пиршества косолапых — настоящее бедствие. На Сахалине случаи нападения медведей на людей не редкость. Грубо, по-варварски вмешиваясь в жизнь природы, человек разрушает целые миры, существовавшие тысячелетия до него. Надо ли удивляться, что обитатели этих миров сопротивляются и наносят ответные удары? Страшно то, что победителей в этой войне — человека с природой — не будет.