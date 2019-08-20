Москва, , 08:09 — REGNUM

Начались работы по реставрации подъёмного механизма шпиля Северного речного вокзала Москвы, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сейчас мастера работают над механизмами, которые должны были опускать и поднимать звезду, венчающую шпиль. Этот символ обозначал окончание и возобновление навигации.

«Шпиль здания Северного речного вокзала — важнейший и очень сложный элемент памятника, требующий к себе особого внимания. Например, во время проведения реставрации оказалось, что в механизме отсутствует стальное колесо, отвечающее за перемещение важных деталей — опорных катков, которые нужны для обеспечения работы всей конструкции», — заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, сейчас колесо изготавливают в мастерских по архивным документам.

Работы по шпилю планируется завершить в октябре 2019 года.