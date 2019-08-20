Кызыл, , 06:37 — REGNUM

Отдыхавшие в Туве дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области возвращаются домой. За 20 дней, как написал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «Вконтакте», дети увидели местные достопримечательности, посетили культурные мероприятия, побывали на чабанских стоянках.

«Конечно, они соскучились по своим родителям, им не терпится их увидеть, но вместе с тем очень заметно, что наша республика им очень понравилась, они нашли здесь новых друзей», — отметил он.

По его словам, иркутские дети научились свободно петь на тувинском языке песню «Саянские горы», попробовали исполнить горловое пение, выучили разговорный тувинский.

«Счастлив, что наши тувинские ребятишки завели дружбу с ребятами из Иркутской области. Очень хочу, чтобы она была у них крепкой», — заключил он.

Напомним, в результате наводнения в Иркутской области было подтоплено более сотни населённых пунктов, а пострадавшими признаны около 45 тыс. человек. Детей из этих районов приняли во многих регионах России и даже за рубежом. Но не везде детям также понравилось, как в Туве.

Как сообщало ИА REGNUM, более 170 иркутских подростков, которых поселили в лагере «Лесная сказка» в Рязанской области, пожаловались на ужасные условия проживания. После проверки прокуратура подтвердила имеющиеся нарушения.

Читайте также:

Детей, пострадавших от потопа в Приангарье, поселили в жутких условиях

«Лесной ад»: школьники из пострадавшего от потопа Приангарья едут домой