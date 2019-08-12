с. Мыс Доброй Надежды, , 07:42 — REGNUM

Более 170 детей из пострадавших от мощнейшего наводнения населённых пунктов Иркутской области, которым пообещали отдых в оздоровительном центре «Лесная сказка», оказались в «лесном аду». Именно так они окрестили ООО «Детский оздоровительно­образовательный центр «Лесная сказка», расположенный в с. Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области. Региональная прокуратура уже провела проверку и подтвердила многочисленные нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным «Вести-Иркутск», 179 школьников прибыли на оздоровительный отдых в Рязанскую область 9 августа и сразу же начали звонить родителям, чтобы их забрали из-за ужасных условий. «Лесная сказка» — частное учреждение. Но выглядит, по словам прибывших, будто заброшенный лагерь советского времени: обшарпанные стены, сломанная мебель, холодный душ и шторки вместо дверей. Питание тоже не соответствует требованиям Роспортебнадзора.

Сопровождающий детей учитель Нижнеудинской школы Людмила Булавина «Знаете, вот идёт волна цунами, смывает всё на своём пути, хватаешь детей и бежишь найти хотя бы крышу над головой, и вот такая ночлежка. Вот такие условия нам предоставили. Родители мне писали: Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в «Лесную сказку», а привезли в «Лесной ад».

Оперативно организованная прокуратурой Рязанской области проверка выявила нарушения требований Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

"В частности, установлено, что допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», — сказано в официальном сообщении надзорного ведомства. Там же сказано о необходимости устранения нарушений.

Между тем, родители требуют вернуть детей домой или перевезти в другое место.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. 30 июля в регионе началась вторая полна паводка. Пострадавшими в результате наводнения в Иркутской области признаны 45 тысяч человек. Как отметил губернатор Приангарья Сергей Левченко, это самое большое количество пострадавших во всех чрезвычайных ситуациях, которые возникали в стране.