Алеппо, Сирия, , 05:41 — REGNUM

Более чем 80% жителей Алеппо (Сирия) теперь, после проведения восстановительных работ, могут пользоваться электроэнергией, сообщил журналистам главный энергетик города Мухаммад Солла.

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются — в основном на востоке города, где есть территории с полностью разрушенной инфраструктурой. Например, в районе Салах ад-Дин пришлось с нуля прокладывать кабель, поскольку он был украден террористами.

Полное восстановление энергоснабжения в восточной части Алеппо планируется завершить к концу августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу августа в Алеппо удалось восстановить и запустить крупный завод по переплавке металлов.

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