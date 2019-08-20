Лас-Вегас, США, , 03:47 — REGNUM

Португальский футболист Криштиану Роналду признался, что в 2010 году заплатил американке Кэтрин Майорге, ранее обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает TMZ Sports.

Портал сообщает, что в новых судебных документах содержится признание футболиста, что его представители заплатили Майорге $375 тысяч за неразглашение подробностей дела. При этом в документах подчеркивается, что выплата не является свидетельством признания вины со стороны Роналду.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Роналду обвинили в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы произошло в 2009 году. В июне 2019 года судебное разбирательство было прекращено, так как в суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела.

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