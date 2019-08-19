Ставрополь, , 20:34 — REGNUM

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Ему вменяется в вину хищение из бюджета РФ свыше 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Установлено, что в период с марта 2013 по май 2015 года обвиняемый представлял в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Пятигорску декларации и бухгалтерские документы с ложными данными об объемах и стоимости реализованного газа. Тем самым он незаконно возмещал средства от налога на добавленную стоимость, что в конечном итоге привело к хищению из бюджета указанной суммы.

«Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу», — отметили в Генпрокуратуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Ставропольском крае были задержаны заместитель директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь»Замир Борисов и и. о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная в качестве подозреваемых по делу о хищении газа у ПАО «Газпром» более чем на 30 млрд рублей, главными фигурантами которого являются экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков.