Ставрополь, , 16:45 — REGNUM

На Ставрополье завершено расследование в отношении директора агропредприятия ООО «Хлебпродукт», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый представлял в налоговый орган декларации с ложными сведениями и тем самыми недоплачивал налоги на добавленную стоимость. Суммарная налоговая задолженность предприятия составила свыше 30 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой предприниматель со Ставрополья, директор ООО «Эверест» Данила Бондаренко за уклонение от уплаты налогов был приговорён к трём годам лишения свободы условно. Установлено, что его компания скрыла от государства более 20 млн рублей.