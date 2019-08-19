Симферополь, 19 августа 2019, 18:13 — REGNUM
Памятник архитектуры и истории Ласточкино гнездо, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма, закрыли на реконструкцию, однако посещение территории замка будет оставаться свободным. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ГБУ «Дворец-замок «Ласточкино гнездо».
Разработка проектно-сметной документации и первоочередные работы оцениваются почти в 80 миллионов рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе.
Читайте также: В Севастополе «заморозили» реконструкцию Исторического бульвара