Симферополь, , 18:13 — REGNUM

Памятник архитектуры и истории Ласточкино гнездо, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма, закрыли на реконструкцию, однако посещение территории замка будет оставаться свободным. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ГБУ «Дворец-замок «Ласточкино гнездо».

Ласточкино гнездо Марина Каширская © ИА REGNUM

«Замок закрыт для посещения. Однако доступ на его территорию и к зданию дворца останется свободным», — отметили в пресс-службе организации.

Разработка проектно-сметной документации и первоочередные работы оцениваются почти в 80 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе.

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