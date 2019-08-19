Воронеж, , 17:56 — REGNUM

Дворец бракосочетания в Воронеже может быть отреставрирован. Об этом на оперативном совещании 19 августа сообщила руководитель управления ЗАГС области Марина Севергина, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Дворец бракосочетания, расположенный в центре Воронежа, по-прежнему остается самым востребованным местом проведения церемоний у молодожёнов. В 2017 году из дворца, в виде эксперимента, перевели в другие помещения оказание всех видов услуг, кроме регистрации браков. В самом же дворце занимаются исключительно регистрацией браков, причем с 2018 года зарегистрироваться можно не только в традиционные пятницу и субботу, но и в будние дни.

При этом капитально помещения дворца ремонтировались в последний раз в 2006 году. Сегодня зданию требуется капремонт кровли, фасада, помещений, замена всех систем жизнеобеспечения. Согласно подготовленному заданию на проведение работ по реставрации здания, реставрация обойдется в сумму около 35 млн рублей.

По словам Севергиной, в планах перевести все регистрации браков в правобережных районах города во дворец, что позволит оптимизировать работу отделов ЗАГС Коминтерновского и Советского районов. Для этого необходим еще один зал регистрации. Также в 2020 году планируется объединить территориальные отделы ЗАГС Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа: в офисе по Ленинскому проспекту, 154, будут оказывать все виды услуг, а на ул. 25 Января, 4, — проводить торжественные церемонии.