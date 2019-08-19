Махачкала, , 17:46 — REGNUM

Представители органов власти, научного сообщества, а также студенты из всех регионов СКФО и Республики Калмыкия примут участие в работе летней молодёжной школы «Северный Кавказ в единой семье российских народов». Мероприятие пройдёт с 25 по 29 августа в Дагестане на базе детского оздоровительно центра «Огонёк» в Кайтагском районе, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религии Дагестана.

«В рамках проведения школы планируются дискуссионные площадки, образовательные мастер-классы, семинары по теме формирования общероссийской идентичности, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма, развитию гражданского самосознания и гражданской ответственности и организация досуговой программы для участников», — рассказали в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Дагестане прошёл международный форум «Россия — исламский мир» с участием представителей 25 зарубежных стран.