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На форум «Россия – исламский мир» в Дагестане ждут представителей 25 стран

Общество

На повестке – вопрос о совместных образовательных проектах

Махачкала, 7 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  В Дагестане готовятся провести международный форум «Россия — исламский мир». В нем намерены принять участие представители 25 зарубежных стран, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Заседание группы стратегического видения пройдет с 10 по 13 ноября в Каспийске. В составе группы председательствует президент Татарии Рустам Минниханов.

Совещательный орган создан для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. Как отметил врио первого вице-премьера Дагестана Анатолий Карибов, на повестке форума будет стоять вопрос о совместных проектах в области образования. Будут организованы пленарное заседание и встречи участников с главами субъектов и официальными лицами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначен постоянным представителем РФ в Организации исламского сотрудничества. 6 ноября кандидатуру политика поддержал комитет Совета Федерации по международным делам.

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