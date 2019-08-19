Москва, , 16:59 — REGNUM

Вместо сокращения количество рабочих дней, в России целесообразнее сократить количество рабочих часов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников на состоявшейся 19 августа пресс-конференции.

«Я бы сперва попробовал изменить объём рабочего дня. Наши дедушки боролись за восьмичасовой рабочий день, нам можно побороться за шестичасовой рабочий день», — сказал Калашников.

Также сенатор заявил о необходимости перехода на минимальную почасовую оплату труда. По его мнению, с введением этого правила «многие вопросы будут решены».

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