Москва, , 16:53 — REGNUM

Переход на четырёхдневную рабочую неделю приведёт к колоссальным изменениям и в обществе, и в государстве. Об этом 19 августа заявил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции.

«Люди, которые выдвигали эту инициативу, хотя я не могу отказать им в опыте и знаниях, они вообще-то трудно себе представляют, что такое изменение рабочей недели. Какие колоссальные трансформации это потребует в обществе, отдельных сегментах рынка, отдельных сегментах государственно-важных направлений. Представьте себе к чему приведет введение четырехдневной рабочей недели в школе. Я полагаю, что это чисто популистская мера», — сказал эксперт.

Член Совета Федерации РФ отметил, что намного рациональнее было бы сокращать количество рабочих часов, а не дней.

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