Менло-Парк, США, , 16:12 — REGNUM

Интернет-пользователи из разных стран в понедельник, 19 августа, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Большинство жалоб (85%) связано с невозможностью авторизоваться в учётной записи, у части пользователей также наблюдаются трудности с загрузкой контента, а у некоторых полностью отсутствует доступ к сайту.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из США и стран Европы, в том числе России, Белоруссии и Украины, а также из Японии и Бразилии.