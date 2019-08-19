Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM

Пассажиры севшего утром 15 августа в поле кукурузы самолёта А321 получат компенсации. Выплаты уже начались, сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Каждому из пассажиров причитается по 100 тыс. рублей, уточнили в компании. Чтобы получить деньги, нужно подать соответствующее заявление, и в течение двух недель по указанным гражданином реквизитам поступит выплата.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 15 августа. Самолёт А321 следовал из подмосковного Жуковского в Симферополь. Но при взлёте после попадания птиц в двигатели пилоты приняли решение экстренно приземлиться. На борту были 224 пассажира. Благодаря экипажу удалось не допустить пожара, взрыва и жертв.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин 17 августа стали Героями России, а пятеро бортпроводников были награждены орденами Мужества.

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