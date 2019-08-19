Нью-Дели, , 14:46 — REGNUM

Индонезийские продукты питания пользуются спросом в продуктовых магазинах и лавках в Индии, сообщает информационный портал Detik.

По словам Ашока Лутра, продавца в Нью-Дели, самым продаваемым индонезийскими продуктами в Индии является лапша быстрого приготовления и соевый соус.

«Лапша быстрого приготовления и соевый соус часто покупаются в больших количествах жителями Нью-Дели», — заявил журналистам Ашок Лутра, добавив, что в праздничные дни, покупатели берут печенья из Индонезии, чтобы подарить их своим родственникам.

Ашок Лутра заметил, что лапша быстрого приготовления из Индонезии стоит дороже, но пользуется большим спросом в Индии, чем такая же лапша местных производителей. К сравнению, одна упаковка индонезийской лапши стоит около 40 индийских рупий, а лапши из Индии — 15 рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил ассоциацию управления торговыми центрами выбрать и контролировать качество ряда индонезийских брендов, которые будут представлены за рубежом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии: местная продукция должна доминировать на внутреннем рынке