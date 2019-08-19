Москва, , 12:47 — REGNUM

Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.

Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла. Ленинск-Кузнецкий из этого же региона оценили в 5.2 балла. На третьем месте Электросталь (Московская область) — 5,3 балла. Также среди шумных городов Волжский (Волгоградская область), Якутск, а также подмосковные Лобня и Клин.

Тише всего в Гурьевске (Калининградская область) — 8,4 балла, Ейске (Краснодарский край) — 7,9 балла и Михайловске (Ставропольский край) с 7,8 балла.

Москва получила оценку в 6,2 балла, Санкт-Петербург — 6,4 балла.