Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM

В Ростове-на-Дону в ночь на 19 августа прошёл ливень с грозой. Ночные раскаты грома и мощные удары молнии напугали горожан.

«В Железнодорожном районе на улице Некрасовской молния ударила в столб и свалила его на дорогу», — написали очевидцы и подтвердили свой пост в социальных сетях видеокадрами.

«В районе ГПЗ-10 на перекрёстке улиц Малиновского и Каширской у нас с мужем на глазах молния в светофор ударила. Пугающее зрелище», — поделилась подписчица паблика «Ростов Главный» Елена Р.

Информации о пострадавших после разгула стихии не поступало.