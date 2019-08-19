Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM

В Уральской горно-металлургической компании пообещали рассмотреть обращение об увековечивании фразы «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» в Екатеринбурге. Об этом заявила замглавы пресс-службы в УГМК-Холдинге Нина Пелевина в Facebook.

«Компания безусловно РАССМОТРИТ обращение об этом, ежели таковое появится», — написала Пелевина.

Представитель УГМК подчеркнула, что таким же образом будет рассмотрено любое обращение, которое поступит в компанию.

Напомним, ранее екатеринбургский рекламщик Иван Соломин предложил сменить арт-объект — фразу «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» художника Тимофея Ради на слова «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которые произнёс в ходе эвакуации пассажиров бортпроводник самолёта А321 Дмитрий Ивлицкий.

Сейчас слова Ради венчают собой здание бывшего Уральского приборостроительного завода, которое находится в собственности УГМК.